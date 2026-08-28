Revaldo Kembali Tersandung Dugaan Kasus Narkoba, Bakal Direhabilitasi?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Revaldo diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Terkait kemungkinan rehabilitasi bagi sang aktor, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keputusan mengenai rehabilitasi nantinya akan bergantung pada rekomendasi tim asesmen terpadu.

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"Ya, yang pertama, proses hukumnya kami tetap proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Masalah rehabilitasi, kami akan menunggu hasil putusan tim asesmen terpadu untuk menentukan apakah dia direhabilitasi atau tidak," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi kepada awak media, Rabu (26/8/2026).

Revaldo diketahui telah tersandung kasus hukum serupa sebanyak empat kali.

Ini merupakan kali keempat bintang film Tukar Takdir tersebut ditangkap terkait kasus dugaan narkoba.

"Tetapi kita ketahui bahwasanya yang bersangkutan telah berulang. Berulang, kalau tidak salah dari keterangannya sendiri, dia ini adalah perkara yang keempat. Artinya, sudah tiga kali ditangkap, ini yang keempat yang berurusan dengan hukum tentang narkotika tersebut," kata Nasriadi.

Saat ini, Revaldo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.