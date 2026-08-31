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Revaldo Masih Ditahan, Belum Ada Permohonan Rehabilitasi

Revaldo Masih Ditahan, Belum Ada Permohonan Rehabilitasi
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Artis Revaldo Fifaldi digiring penyidik kepolisian untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat usai terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, Rabu (26/8/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Revaldo ditahan dalam sel tahanan Polres Metro Jakarta Barat, setelah ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi seperti dilansir Antara, Senin (31/8).

"Sudah dilakukan penahanan," kata Kombes Pol Nasriadi.

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Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan menambahkan bahwa asesmen untuk rehabilitasi terhadap Revaldo belum dilakukan.

Sebab, sejauh ini belum ada pihak, termasuk dari keluarga yang mengajukan rehabilitasi terhadap Revaldo.

"Belum diasesmen, kan belum ada permohonan. Updatenya belum ada," jelas AKP Wisnu Wirawan.

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Menurutnya, hingga kini Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan pendalaman jaringan pengedar narkoba yang memasok barang haram kepada Revaldo.

"Belum ada updatenya. Kan atas-atasnya mesti ditangkap dulu," tambahnya.

Aktor Revaldo ditahan dalam sel tahanan Polres Metro Jakarta Barat, setelah ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Sumber Antara
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