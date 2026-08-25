Revaldo Tersandung Lagi Dugaan Kasus Narkoba, Polisi Ungkap Kronologi Penangkapannya

jpnn.com, JAKARTA - Artis berinisial RF atau Revaldo ditangkap atas dugaan kasus narkoba oleh Polres Metro Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan, Revaldo ditangkap di apartemen kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin (24/8) pukul 17.30 WIB.

Dia menyebut penangkapan itu dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat di wilayah Jakarta Barat terkait dugaan transaksi narkoba di apartemen kawasan tersebut.

"Selanjutnya anggota Sat Narkoba Jakarta Barat menuju ke alamat tersebut, sesampai di lokasi tim melihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai informasi," ujar Nasriadi dalam keterangannya, Selasa (25/8).

Kemudian, polisi mengamankan pria berinisial RF atau Revaldo dan melakukan penggeledahan.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 3 plastik klip bekas Sabu, 2 korek, 3 pipet, 3 bong, setengah butir Alprazolam, setengah butir sanax, dua kotak penyimpanan, dan satu handphone milik tersangka Revaldo yang di temukan di rak sepatu," tutur Nasriadi.

Saat ini, penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap Revaldo.