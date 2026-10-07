Revamping Ammonia Pabrik-2 Pupuk Kaltim Diproyeksi Hemat Rp228 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bersama Casale SA menandatangani Deklarasi Bersama (Joint Declaration) atas keberhasilan kinerja proyek Revamping Ammonia Pabrik-2.

Casale SA adalah perusahaan yang telah berdiri sejak 1921 dan berbasis di Lugano, Swiss.

Perusahaan ini menyediakan lisensi teknologi, rekayasa, serta konstruksi untuk pabrik amonia, urea, metanol, dan pupuk lainnya di seluruh dunia.

Deklarasi ditandatangani oleh Direktur Operasi Pupuk Kaltim Teguh Ismartono dan Chief Executive Officer Casale SA Federico Zardi di Lugano, Swiss pada 6 Oktober 2026 waktu setempat.

Dalam uji kinerja selama 168 jam berturut-turut pada Agustus 2026, Ammonia Pabrik-2 mencatat penurunan konsumsi energi lebih dari 10 persen, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi amonia harian sebesar 4,18 persen.

Uji tujuh hari tersebut merupakan tonggak penting proyek revamping. Selama pengujian, pabrik beroperasi terus-menerus dan kinerjanya diukur terhadap target yang disepakati antara Pupuk Kaltim dan Casale, pemegang lisensi teknologi pabrik amonia asal Swiss.

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"Deklarasi bersama ini menunjukkan hasil nyata proyek revamping. Pabrik yang beroperasi sejak 1984 kini memakai energi lebih sedikit dan menghasilkan amonia lebih banyak, sesuai target yang kami sepakati bersama," ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim Rafli Yandra.

"Bagi Pupuk Kaltim, capaian ini mencerminkan komitmen kami untuk selalu menerapkan operational excellence. Dengan biaya produksi harian yang lebih rendah dan pasokan bahan baku urea yang lebih andal, kami dapat menjaga kinerja produksi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional," imbuhnya.