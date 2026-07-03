Revans Lawan Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Tembus Perempat Final

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia menembus perempat final AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 seusai mengalahkan Filipina.

Berlaga di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Jumat (3/7/2026), skuad asuhan Angga Hasan Mubarok menang dengan skor 3-0 (25-22, 25-13, 28-26).

Tina Syifa Sabila Salim menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Indonesia dengan raihan 14 angka.

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Khanza Putri Yanzi Ganeshtri dan Venisa Dwi Oktaviani juga tampil impresif dengan masing-masing menyumbangkan 14 poin.

Sementara itu, Rowina Ulfiyah Taci Azmi turut berkontribusi lewat raihan 11 angka.

Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia atas Filipina. Sebelumnya, Srikandi Muda takluk 2-3 (25-27, 29-27, 25-18, 22-25, 11-15) saat perebutan tempat ketiga Princess Cup 2026.

Hasil ini membawa Timnas voli putri Indonesia finis sebagai runner up Pool C di bawah Jepang.

Timnas voli putri Indonesia menutup fase grup dengan catatan dua kemenangan dari tiga pertandingan.