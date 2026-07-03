Revans Lawan Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Tembus Perempat Final
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia menembus perempat final AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 seusai mengalahkan Filipina.
Berlaga di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Jumat (3/7/2026), skuad asuhan Angga Hasan Mubarok menang dengan skor 3-0 (25-22, 25-13, 28-26).
Tina Syifa Sabila Salim menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Indonesia dengan raihan 14 angka.
Khanza Putri Yanzi Ganeshtri dan Venisa Dwi Oktaviani juga tampil impresif dengan masing-masing menyumbangkan 14 poin.
Sementara itu, Rowina Ulfiyah Taci Azmi turut berkontribusi lewat raihan 11 angka.
Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia atas Filipina. Sebelumnya, Srikandi Muda takluk 2-3 (25-27, 29-27, 25-18, 22-25, 11-15) saat perebutan tempat ketiga Princess Cup 2026.
Hasil ini membawa Timnas voli putri Indonesia finis sebagai runner up Pool C di bawah Jepang.
Timnas voli putri Indonesia menutup fase grup dengan catatan dua kemenangan dari tiga pertandingan.
Timnas voli Indonesia tembus perempat final AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 seusai mengalahkan Filipina, Jumat (3/7)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Voli Putri Indonesia Bersaing Ketat dengan Filipina untuk Perebutkan Tiket Perempat Final
- Timnas Voli Putri Indonesia Buka Peluang ke Perempat Final AVC U-18
- AVC U18: Timnas Voli Putri Indonesia Masih Kalah Kelas di Bawah Jepang
- Juara AVC Men's Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Putra Indonesia Belum Tentu ke Asian Games
- PBVSI Beri Sinyal Positif, Reidel Toiran Berpeluang Tetap Tangani Timnas Voli Putra Indonesia?
- Timnas Voli Putra Indonesia Bertekad Revans, Korea Wajib Waspada