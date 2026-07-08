Revie Israel Lumoindong Unjuk Gigi di Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026
jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal pemula Revie Israel Lumoindong tampil mengejutkan pada ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026.
Pemain kelahiran 14 Februari 2012 itu melangkah ke babak 16 besar seusai mengalahkan wakil Thailand Patsakorn Watcharapraphaiphan dengan skor 21-11, 21-8 di GOR PB Jaya Raya, Bintaro, Rabu (8/7/2026).
Tunggal putra asal Manado itu mengaku senang karena mampu tampil lebih lepas sejak awal pertandingan saat menghadapi wakil Negeri Gajah Putih tersebut.
Bermodal kepercayaan diri yang tinggi, pemain berusia 14 tahun itu mampu meraih kemenangan dua gim langsung hanya dalam tempo 24 menit.
"Saya bermain lebih baik dari kemarin dan mulai leluasa untuk bisa mengantisipasi tekanan lawan," ujar tunggal putra milik Jaya Raya itu.
Dengan kemenangan ini, Revie Israel Lumoindong akan menghadapi wakil Exist Badminton Academy Max Lewis Chandra, pada babak 16 besar.
Sebelumnya, pebulu tangkis asal Medan itu mengalahkan wakil Malaysia Tieh Sam lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-17, 15-21, 21-8.
Persaingan di sektor tunggal putra pemula masih didominasi wakil tuan rumah. Salah satunya ialah Khoirul Dwi Fahmi yang sukses mengalahkan wakil Singapura Tan Ci En dua gim langsung dengan skor 21-11, 21-12.
Tunggal pemula Revie Israel Lumoindong menjadikan ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 sebagai sarana unjuk gigi, Rabu (8/7)
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