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Review Film Colony, Teror Zombi Cerdas

Review Film Colony, Teror Zombi Cerdas
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Adegan zombie di film Colony. Foto: Prima Cinema

jpnn.com - Film Korea bergenre horor thriller 'Colony' akhirnya tayang di bioskop Indonesia.

Adapun film tersebut dibintangi oleh Jun Ji Hyun, Koo Kyo Hwan, Ji Chang Wook, Shin Hyun Bin, Kim Shin Rok, dan Go Soo.

Colony menceritakan tentang seorang profesor bernama Se-jeong, yang menghadiri konferensi bioteknologi.

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Namun, acara itu mendadak berubah menjadi kekacauan akibat pelepasan virus yang bermutasi dengan cepat.

Wabah tersebut mengakibatkan transformasi kepada orang yang terinfeksi, membuat pihak berwenang harus menutup fasilitas tersebut dan menjebak para penyintas di dalamnya dengan ancaman yang semakin meningkat.

Film tersebut lantas berpusat pada perjuangan sekelompok orang yang terperangkap dalam gedung tertutup dan harus berhadapan langsung dengan penyebaran infeksi misterius dari makhluk yang terus berevolusi.

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Film garapan Yeon Sang Ho itu langsung menghadirkan konflik utama sejak awal film berjalan.

Suasana menegangkan pun terasa sangat intens sejak awal virus zombie mulai menginfeksi.

Film Colony dibintangi oleh Jun Ji Hyun, Koo Kyo Hwan, Ji Chang Wook, Shin Hyun Bin, Kim Shin Rok, dan Go Soo tayang di bioskop Indonesia.

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