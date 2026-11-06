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Review realme C01: Bawa Desain Modern dan Baterai Besar

Review realme C01: Bawa Desain Modern dan Baterai Besar
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Realme C01 menawarkan sejumlah keunggulan, mulai dari desain modern, layar dengan refresh rate tinggi, hingga kapasitas baterai besar. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - realme C01 akhirnya resmi meluncur ke pasar Indonesia pada Jumat (6/11).

Hadir di segmen entry-level, smartphone terbaru itu menawarkan sejumlah keunggulan, mulai dari desain modern, layar dengan refresh rate tinggi, hingga kapasitas baterai besar.

Tak hanya mengandalkan tampilan, realme C01 dibekali sejumlah fitur yang terbilang menarik di kelasnya.

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Adapun di antaranya perlindungan ArmorShell Protection, ArmorShell Glass, serta teknologi penyimpanan Universal Flash Storage (UFS) 2.2 yang dirancang untuk mendukung pengalaman penggunaan lebih optimal.

JPNN.com berkesempatan menjajal langsung perangkat tersebut untuk mengetahui lebih jauh kemampuan ponsel tersebut.

Berikut Ulasannya:

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Desain Modern

Dari segi tampilan, realme C01 mengusung konsep Horizon Design yang terinspirasi dari cakrawala tanpa batas.

Realme C01 menawarkan sejumlah keunggulan, mulai dari desain modern, layar dengan refresh rate tinggi, hingga kapasitas baterai besar.

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