Revisi UU Dana Haji, Komnas Haji Desak Subsidi Lebih Adil

jpnn.com, JAKARTA - Komnas Haji meminta revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji mengatur distribusi nilai manfaat secara adil agar dana haji tetap berkelanjutan.

Ketua Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) Mustolih Siradj menilai revisi undang-undang tersebut menjadi kesempatan untuk membenahi skema subsidi biaya haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurut Mustolih, pembagian nilai manfaat perlu memperhatikan kepentingan jemaah yang berangkat maupun calon jemaah yang masih mengantre.

Dia menyebut nilai manfaat pengelolaan dana haji mencapai sekitar Rp 12 triliun pada 2025. Angka itu meningkat dibandingkan Rp 11 triliun pada tahun sebelumnya dan Rp 10 triliun pada periode sebelumnya.

Namun, besarnya nilai manfaat tersebut dinilai belum diikuti pembagian yang proporsional.

Mustolih menjelaskan jemaah yang berangkat memperoleh subsidi rata-rata Rp 33 juta hingga Rp 35 juta per orang.

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Sementara itu, sekitar 5,7 juta calon jemaah dalam daftar tunggu rata-rata hanya menerima nilai manfaat sekitar Rp 500 ribu per tahun.

"Distribusinya juga perlu lebih adil dan proporsional antara jemaah yang berangkat pada tahun berjalan dan jemaah yang masih menunggu keberangkatan," kata Mustolih, Selasa (27/10).