jpnn.com - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti gagasan digitalisasi pada Pemilu 2029 mendatang, terutama terkait munculnya wacana penerapan e-voting yang dinilai memiliki kerentanan.

Menurut Gus Khozin, digitalisasi dalam pemilu sebaiknya difokuskan pada penghitungan dan rekapitulasi suara agar tahapan penghitungan tidak memakan waktu lama.

Legislator Fraksi PKB itu mengatakan penguatan digitalisasi penghitungan dan rekapitulasi suara jadi salah satu agenda prioritas dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Digitalisasi dalam pemilu memang menjadi kebutuhan. Namun, sebaiknya digitalisasi fokus pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara, bukan pada tahap pemilihan berupa e-voting,” ujar Khozin, Senin (23/11/2026).

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR mengatakan pembenahan sistem rekapitulasi digital, termasuk penyempurnaan Sirekap, lebih mendesak dibandingkan penerapan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) yang masih menghadapi risiko keamanan siber dan rendahnya tingkat kepercayaan politik (political trust).

"Kita masih terkendala soal keamanan digital (digital security) yang berkorelasi dengan persoalan kepercayaan dan legitimasi. Kecurangan konvensional justru dikhawatirkan bergeser menjadi kecurangan berbasis siber dan digital. Sebelum keamanan digital kita kuat, sebaiknya ide e-voting diendapkan dulu," tuturnya.

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Anggota DPR dapil Jatim IV (Jember & Lumajang) itu menilai, digitalisasi penghitungan suara sejak dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat mempercepat proses rekapitulasi yang selama ini membutuhkan waktu hingga satu bulan.

"Yang paling rasional saat ini adalah memperkuat digitalisasi penghitungannya, dengan menyempurnakan Sirekap agar proses dari TPS lebih cepat dan transparan," ujar Khozin.