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Revisi UU Tipikor Usulan Luhut & Yusril Perlu Disambut Pikiran Terbuka

Revisi UU Tipikor Usulan Luhut & Yusril Perlu Disambut Pikiran Terbuka
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Revisi UU Tipikor Usulan Luhut & Yusril Perlu Disambut Pikiran Terbuka

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan menyebut revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) harus dilakukan secara mendalam dan sistemik.

Menurutnya, revisi seperti diusulkan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga perlu direspons objektif demi penyempurnaan regulasi.

"Rencana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang disampaikan Menko Prof Yusril dan Pak Luhut harus disambut dengan pikiran terbuka dan objektif kalau kita memang butuh pembaharuan terhadap UU Tipikor tersebut," ujar dia kepada awak media, Selasa (17/10).

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Legislator fraksi Golkar itu mengaku usul perbaikan UU Tipikor sebenarnya pernah disampaikannya dalam rapat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Baleg DPR RI.

"Namun, saat itu dianggap sebagai aspirasi angin lalu," kata dia.

Irawan menyebut usul disampaikannya karena penerapan aturan terkait kerugian negara dalam UU Tipikor belum memberikan perlindungan hukum yang adil.

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"Khususnya mengenai ketentuan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara tidak memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bagi saya mereka tetap manusia dan warga negara yang harus mendapatkan hak-haknya," ungkapnya.

Irawan menuturkan penyelarasan UU Tipikor dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) serta filosofi pemidanaan nasional sangat mendesak dilakukan.

DPR mendorong pembaruan UU Tipikor bisa mengakomodasi norma UNCAC, mulai dari pemulihan aset hingga penataan ulang kerugian negara secara adil.

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