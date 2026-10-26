Revisi UU Zakat, BAZNAS Diusulkan Di bawah Pemerintah dan Dibiayai Anggaran Negara

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinilai harus menjadi momentum krusial untuk menata ulang kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) demi mengoptimalkan kemaslahatan umat.

Penataan ulang ini krusial dilakukan agar tata kelola kelembagaan menjadi lebih bersih dan transparan.

Salah satu gagasan utama yang melandasi langkah ini adalah pengalihan beban biaya kesekretariatan dan operasional lembaga seutuhnya kepada dukungan anggaran negara, bukan lagi bersumber dari pemotongan dana zakat.

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Proses pembahasan perubahan undang-undang ini bertumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XXII/2024 yang telah dibacakan pada 28 Agustus 2025.

Putusan tersebut menegaskan perlunya pemisahan yang rigid antara fungsi regulasi, pembinaan, dan pengawasan yang dipegang oleh pemerintah, dengan fungsi pelaksanaan operasional oleh lembaga pengelola zakat.

Dengan skema tersebut, dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dari masyarakat dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.

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Isu penataan kelembagaan itu mengemuka dalam Forum Expert Panel Seri I yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) di Hotel Millennium Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026). Forum tersebut membahas arah kebijakan perubahan UU Pengelolaan Zakat, terutama terkait pembagian kewenangan pemerintah, BAZNAS, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Penataan kelembagaan BAZNAS perlu dilihat tidak hanya dari aspek pembagian kewenangan, tetapi juga dari sumber pembiayaan institusinya. Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, BAZNAS membutuhkan sistem pendanaan yang memungkinkan dana titipan masyarakat digunakan secara maksimal untuk kepentingan para mustahik dan program pengentasan kemiskinan.