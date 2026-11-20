jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong penguatan tujuh aspek strategis dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Usulan tersebut disiapkan untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendayagunaan zakat sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan zakat nasional.

Wakil Ketua Baznas Zainut Tauhid Sa'adi, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk "Reformulasi Arsitektur UU Zakat: Menguatkan atau Melemahkan Baznas?" yang diselenggarakan Yayasan Tali Buana Nusantara secara hibrida di Jakarta, kemarin.

Dalam forum tersebut, Zainut menjelaskan terdapat tujuh isu utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan revisi UU Pengelolaan Zakat.

Ketujuh isu itu meliputi kewajiban zakat, penguatan kelembagaan Baznas, hubungan Baznas RI dengan Baznas daerah, hubungan Baznas dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi.

"Baznas mencatat tujuh isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu kewajiban zakat, penguatan kelembagaan Baznas, hubungan Baznas RI dan Baznas daerah, hubungan Baznas dengan LAZ, harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi," jelas Zainut.

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Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan revisi UU Pengelolaan Zakat telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan ditargetkan mulai dibahas pada 2027.

Saat ini, Komisi VIII DPR RI masih mematangkan draf rancangan undang-undang tersebut dengan menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat.