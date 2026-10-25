Revitalisasi Rusun Palembang Masuk Tahap Kajian, Data Penghuni Bakal Divalidasi
jpnn.com - Rencana revitalisasi rumah susun (rusun) di kawasan Ilir Barat Palembang mulai dibahas secara intensif oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kota Palembang.
Pemerintah akan melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi bangunan, aspek legalitas dan ekonomi, hingga inventarisasi aset serta pendataan ulang penghuni sebelum menentukan skema revitalisasi.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Dr Sri Haryati mengatakan pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Gubernur Sumsel dan Wali Kota Palembang kepada Menteri PKP.
Menurutnya, revitalisasi rurun yang telah berdiri sejak 1981 itu membutuhkan perencanaan matang agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan.
"Di dalam revitalisasi, kami harus melakukan kajian secara lengkap, mulai dari aspek legal, teknis, hingga ekonomi. Kami ingin semuanya komprehensif sehingga usulan tindak lanjut uang dilaporkan kepada pimpinan benar-benar lengkap," ujar Sri Haryati, Minggu (25/10/2026).
Sri menjelaskan, tahapan selanjutnya meliputi inspeksi kondisi bangunan, identifikasi aset dan lahan, serta penyusunan rencana pengembangan kawasan. Pemerintah juga akan mengkaji berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan keterlibatan investor.
Dia menegaskan skema anggaran belum ditentukan karena masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah akan menyusun tahapan kerja beserta target waktu agar perkembangan rencana revitalisasi dapat dipantau secara berkala.
"Kami sudah punya tahapan, termasuk target -target tahapan. Harus jelas targetnya kapan, sehingga nanti kami bisa melaporkan kembali perkembangannya kepada Pak Menteri," tegas Sri Haryati.
Revitalisasi rusun Palembang masuk tahap kajian. Pemerintah akan memvalidasi data penghuni sebagai langkah awal penataan dan rencana pembaruan hunian.
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