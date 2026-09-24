Revitalisasi Tambak Pantura Jadi Upaya Dorong Ekonomi Masyarakat Pesisir

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis lingkungan Yogyakarta sekaligus alumni Mapala Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, mengkritik sikap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menolak program revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa (Pantura), khususnya di Kabupaten Indramayu.

Iwan menilai penolakan terhadap program revitalisasi tambak Pantura perlu dilihat secara utuh. Menurut dia, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik tambak, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, dan mendukung ketahanan pangan.

“Jangan setiap ada program pemerintah langsung ditolak dengan membawa-bawa isu lingkungan. Kita harus melihat apakah program tersebut benar-benar merusak lingkungan atau justru melakukan revitalisasi terhadap tambak yang selama ini tidak produktif,” ujar Iwan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (24/9).

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Berdasarkan data pemerintah, tahap awal program revitalisasi tambak Pantura mencakup 20.413,25 hektare di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Per 15 September 2026, sekitar 6.000 hektare disebut siap direvitalisasi, sementara pemerintah masih menyelesaikan persoalan pertanahan di area lainnya.

Di Indramayu, lahan yang disiapkan untuk program tersebut mencapai 2.875,48 hektare. Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya menyepakati revitalisasi lahan tambak yang kurang produktif menjadi tambak modern untuk mendorong perekonomian masyarakat pesisir.

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Iwan mempertanyakan anggapan bahwa revitalisasi tambak yang telah ada secara otomatis menjadi ancaman bagi lingkungan.

“Kalau tambak yang sudah ada dan tidak produktif kemudian direvitalisasi agar menghasilkan ikan, udang, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, apa dasarnya langsung disebut merusak lingkungan?” katanya.