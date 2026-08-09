Revolusi 888 SGN Berbuah Hasil, Sejumlah Pabrik Gula Capai Rendemen 8%

jpnn.com, JAKARTA - Momentum 8 Agustus 2026 menjadi catatan penting bagi PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Bertepatan dengan tanggal 8 bulan 8, sejumlah pabrik gula (PG) di bawah naungan SGN berhasil mencapai rendemen 8 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator peningkatan kinerja perusahaan sekaligus hasil dari akselerasi yang dilakukan di berbagai lini operasional, mulai dari kualitas tebu hingga proses pengolahan di pabrik gula.

Evaluasi dan penguatan strategi tersebut dilakukan jajaran Direksi SGN bersama kepala divisi dan general manager pabrik gula dalam rangkaian Revolusi 888 di PG Mojo, Sragen, Jawa Tengah.

Direktur Utama SGN Mahmudi mengatakan capaian rendemen 8 persen menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dapat dicapai melalui konsistensi dan sinergi seluruh insan perusahaan.

"Tanggal 8 bulan 8 menjadi momentum penting bagi Revolusi 888. Di beberapa Pabrik Gula kami berhasil mencapai rendemen 8 persen. Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja yang kami lakukan secara konsisten mulai memberikan hasil yang nyata," kata Mahmudi.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi modal penting bagi SGN untuk mempertahankan momentum perbaikan kinerja sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap industri gula nasional.

SGN, kata Mahmudi, optimistis target perusahaan dapat tercapai. Peningkatan produktivitas dan rendemen juga dinilai semakin memperkuat upaya mewujudkan swasembada gula nasional.

"Kami optimistis target perusahaan dapat tercapai. Peningkatan produktivitas dan rendemen ini juga semakin memperkuat keyakinan bahwa target swasembada gula dapat segera diwujudkan. Tentu ini membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan kerja keras seluruh pihak," ujarnya.