Revolusi AI dan Tantangan Budaya Pancasila  

jpnn.com, JAKARTA - Tanggal 1 Oktober bukan sekadar momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa. Hari Kesaktian Pancasila juga dapat menjadi ruang refleksi tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menghadapi perubahan zaman ketika kecerdasan buatan mulai mengubah cara manusia bekerja, berpikir, dan berinteraksi.

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini bukan lagi teknologi yang hanya dibicarakan di laboratorium. AI telah memasuki pendidikan, pemerintahan, bisnis, media, kesehatan, industri, bahkan kehidupan sehari-hari, sehingga persoalan teknologi semakin erat dengan persoalan manusia dan kebudayaan.

Revolusi AI Mengubah Kehidupan Manusia

Revolusi AI mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengambil keputusan. Mesin tidak lagi sekadar menjalankan perintah, tetapi mampu menganalisis data, menghasilkan teks, menciptakan gambar, membuat kode, serta membantu menyelesaikan persoalan kompleks.

Perubahan tersebut membawa peluang besar bagi Indonesia. AI dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses pendidikan, mempercepat pelayanan publik, membantu pelaku usaha, dan membuka ruang baru bagi kreativitas generasi muda dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menempatkan AI sebagai bagian penting dari agenda transformasi digital. Pada 2026, pemerintah menyatakan tingkat adopsi AI di Indonesia telah mencapai 92 persen, meskipun pemanfaatannya untuk produktivitas dan penciptaan nilai ekonomi masih perlu diperluas.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan lagi sekadar memperkenalkan AI kepada masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana memastikan adopsi teknologi tersebut menghasilkan manfaat produktif, meningkatkan daya saing, memperluas kesempatan, sekaligus tidak memperlebar kesenjangan sosial.

Pemerintah juga tengah menyiapkan kerangka tata kelola AI. Pada Februari 2026, pemerintah membahas rancangan Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Indonesia 2026–2029 dengan melibatkan lebih dari 30 kementerian dan lembaga untuk mengarahkan pemanfaatan AI secara etis, aman, inklusif, dan bertanggung jawab.