Revolusi Bisnis Kuliner 2026, Sundae Everydae Meluncurkan 7 Asisten AI untuk Mitra UMKM

jpnn.com - JAKARTA - PT Indoboga Makmur Pratama (IBMP) kembali melakukan gebrakan besar saat memasuki usia ke-15 tahun dalam industri kuliner di Tanah Air.

Pionir kemitraan F&B yang eksis sejak 2011 ini resmi mengintegrasikan teknologi artificial intelligence (AI) melalui brand dessert unggulannya, Sundae Everydae.

Adapun Sundae Everydae menghadirkan tujuh asisten AI sekaligus untuk mendampingi operasional mitra. Kecanggihan ini dikemas dengan antarmuka yang sangat sederhana, penggunaannya diklaim semudah mengirim pesan di aplikasi WhatsApp.

"Kami membawa pengalaman belasan tahun kami ke dalam sistem yang modern," ujar perwakilan manajemen PT Indoboga Makmur Pratama Dyah Ayu, Minggu (15/2).

Manajemen IBMP menyatakan bahwa adopsi AI ini bertujuan untuk memangkas kendala teknis yang sering dihadapi pelaku UMKM saat mencoba masuk ke ranah digital.

"Fokusnya adalah kemudahan akses, mitra tidak perlu belajar sistem baru yang rumit karena interaksi dengan AI kami buat mengalir seperti percakapan sehari-hari," ujarnya.

Untuk memastikan seluruh aspek bisnis terkelola dengan baik, sistem pintar ini membagi tugas ke dalam tujuh asisten virtual spesialis, yaitu Zavira untuk menganalisis potensi dan kelayakan lokasi usaha.

Ana yang merupakan desainer visual otomatis untuk materi promosi, Aurell yang menjadi copywriter andal untuk teks pemasaran.