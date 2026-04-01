Revolusi Sound System, Yamaha Meluncurkan Nexo Alpha+ Series, Sangat Praktis
jpnn.com, JAKARTA - Yamaha Commercial Audio Indonesia secara resmi memperkenalkan Nexo Alpha+ Series, sistem sound reinforcement generasi terbaru yang membawa teknologi mutakhir Hybrid Source ke pasar lokal pada Maret 2026.
GM Audio Sales & Marketing PT YMID Ryan Indra Kusuma mengatakan kehadiran produk asal Prancis ini menjadi jawaban atas kebutuhan vendor rental dan pemilik venue di Indonesia yang menginginkan kualitas suara kelas dunia dengan efisiensi instalasi yang tinggi.
"Nexo Alpha+ Series dirancang untuk mendobrak batasan sistem audio konvensional," kata Ryan Indra Kusuma, Rabu (1/4).
Dia menambahkan melalui konsep Hybrid Source, sistem itu menggabungkan dua keunggulan yang selama ini sulit disatukan
Pertama, Kontrol Coverage yang memiliki presisi jangkauan suara setingkat line array untuk memastikan distribusi suara yang merata.
Kedua soal Fleksibilitas Instalasi, yang menawarkan kemudahan konfigurasi layaknya sistem point source.
"Fleksibilitas ini membuat produk ini sangat praktis untuk berbagai jenis lokasi," ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Technical Marketing PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID) Gabriel Gunawan menjelaskan, sebagai penerus legendaris dari era 1990-an, Alpha+ Series hadir dengan tenaga yang jauh lebih masif.
Revolusi sound system, Yamaha resmi meluncurkan Nexo Alpha+ Series, tembus output 148 dB.
