Rex Orange County Lepas Hannah Montana, Makin Dekat dengan Album Baru

jpnn.com, INGGRIS - Musisi asal Inggris, Rex Orange County baru saja merilis single yang bertajuk Hannah Montana.

Lagu tersebut merupakan single ke-3 dari album barunya, Dream Fatigue yang siap dirilis pada 6 November 2026.

Dalam Hannah Montana, Rex Orange County berkolaborasi dengan komposer dan produser asal Swedia Simon Hessman.

Dia turut merilis video klip single ini yang disutradarai oleh Rhys Scarabosio. Video menampilkan Rex Orange County di alam Montana bersama sejumlah kuda. Menghidupkan Hannah Montana yang membahas tentang rindu dan kesedihan dari sebuah hubungan yang belum terselesaikan.

Sementara itu, album Dream Fatigue akan menampilkan dua single Rex Orange County sebelumnya yaitu Grandma Song dan Indecision (feat. Daniel Caesar).

Album terbarunya diproduseri secara eksekutif oleh musisi ternama Mustafa dan Dylan Wiggins yang sudah berkolaborasi dengan Justin Bieber dan Rosalia.

Adapun album baru Rex Orange County diwarnai kontribusi dari banyak nama besar di musik termasuk Brendan Yates dari band Turnstile, Dev Hynes, Mustafa, dexter in the newsagent, dan Taylor Skye dari Jockstrap.

Dream Fatigue menjadi momen Rex Orange County mengubah cara bermusiknya yang selama ini terbilang tertutup.