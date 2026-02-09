Rexco Bawa Produk dan Promo Menarik di IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Rexco, merek pelumas dan produk perawatan otomotif di bawah naungan PT. Altama Surya Anugerah, ambil bagian di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung 5–15 Februari di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kehadiran Rexco menjadi momentum untuk mendekatkan diri dengan konsumen, sekaligus memperkenalkan solusi perawatan kendaraan yang praktis dan inovatif.

Mengusung semangat solusi lengkap, booth Rexco menghadirkan beragam produk unggulan yang sudah dikenal luas di kalangan mekanik dan penggemar otomotif.

Mulai dari Rexco 50 Multipurpose Lubricant yang legendaris, Rexco 25 Chain Lube, Rexco 18 Contact Cleaner, Rexco 70 Multi Purpose Degreaser, Rexco 81 Carb & Injector Cleaner, hingga Rexco 82 Spare Part & Brake Cleaner.

Seluruh produk tersebut diformulasikan untuk menjaga performa komponen kendaraan tetap optimal dan terlindungi.

Menariknya, di tengah tren elektrifikasi kendaraan yang kian masif pada 2026, Rexco turut menyoroti produk yang relevan untuk kendaraan listrik.

Rexco 18 Contact Cleaner ditampilkan sebagai cairan pembersih komponen elektrik yang aman, tidak menghantarkan arus, dan efektif membersihkan bagian sensitif seperti BMC, konektor aki, serta soket kelistrikan pada mobil dan motor listrik.

Tak hanya pamer produk, Rexco juga menghadirkan program promosi khusus selama IIMS 2026.