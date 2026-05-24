Reynaldo & 2 Caketum Protes Lampung Tuan Rumah Munas HIPMI ke-XVIII

jpnn.com, NUSA DUA - Reynaldo Bryan walkout dari forum debat kedua caketum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Caketum nomor urut satu itu menyatakan sikap mundur dari arena debat sebagai bentuk protes terhadap panitia penyelenggara yang bersikukuh pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI ke-XVIII, tetap berlangsung di Lampung.

Sebelumnya, protes terhadap Lampung tuan rumah Munas HIPMI sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Namun panitia penyelenggara tetap bersikukuh dengan keputusannya.

Padahal, dari sisi kesiapan, baik infrastruktur maupun suprastruktur Lampung dianggap belum memadai untuk dijadikan tuan rumah munas.

“Sebagai caketum saya mohon maaf kepada ayahanda, seluruh pengurus BPP HIPMI, Ketua SC dan OC, saya harus membawa aspirasi daerah terkait dengan tempat dilaksanakannya Munas, oleh karena itu, saya putuskan untuk tidak melanjutkan debat untuk menghargai aspirasi daerah,” kata Reynaldo saat debat kedua berlangsung, di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Bali, Sabtu (23/5).

Sikap Reynaldo ini langsung disambut tepuk tangan oleh para pendukung dan simpatisan, serta para senior dan anggota HIPMI yang hadir.

Bahkan, sikap Reynaldo ini diikuti langsung oleh Caketum Nomor Urut 3 Afifuddin Kalla dan Caketum Nomor Urut 4 Anthony Leong.

Baca Juga: Calon Ketum HIPMI Afifuddin Kalla Tolak Lampung Jadi Tuan Rumah Munas XVIII

“Kami tidak akan melanjutkan debat kali ini, terima kasih,” kata Afifudin Kalla.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Caketum Nomor Urut 4 Anthony Leong yang mengajukan sikap keberatannya terhadap pelaksanaan Munas HIPMI ke-XVIII di Lampung.