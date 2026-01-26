Reza Arap Akan Dimintai Keterangan soal Kematian Lula Lahfah

jpnn.com, JAKARTA - Penyebab kematian kreator konten dan pemengaruh atau influencer Lula Lahfah masih menyisakan tanda tanya.

Polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk kekasihnya, Reza Arap.

"Iya informasi (bakal diperiksa) Senin, kalau enggak salah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu.

Budi menjelaskan pemeriksaan tersebut rencananya akan digelar di Mapolres Metro Jakarta Selatan.

Dia menyebutkan pihaknya akan mendalami beberapa hal, termasuk kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia.

"Tergantung yang bersangkutan, tetapi sudah dikomunikasikan untuk bisa hadir di hari Senin (26/1). Sama teman-teman dekat (Lula) yang datang ke lokasi kejadian," ucap Budi.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan foto maupun membuat asumsi liar atas meninggalnya selebgram Lula Lahfah.

"Kami juga mengimbau untuk kita menjaga empati keluarga almarhum atas kejadian ini," kata Budi.