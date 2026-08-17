Reza Arap Bikin Heboh Ciwalk Bandung, Film Harusnya Horor Siap Tayang

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pengunjung Cihampelas Walk (Ciwalk) Bandung dihebohkan dengan kehadiran Reza 'Arap' Oktovian dalam meet and great film terbaru berjudul Harusnya Horror.

Para personel AAAClan seperti Teguh Prakoso (Tepe), Aldy Renaldy (Aloy), dan Niko Junios (Niko), menyapa para penggemarnya yang antusias ingin bertemu langsung dengan para cast film.

Meet and great diawali dengan penampilan disjokey hingga para pemain yang akhirnya muncul setelah menyapa penonton di studio.

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Teriakan histeris langsung terdengar saat Teguh Prakoso menyambut Reza Arap di atas panggung.

Suasana meet and great berlangsung cukup meriah yang diisi dengan celotehan-celotehan para personel yang membuatnya semakin cair.

Film 'Harusnya Horror' merupakan karya debut Reza Arap sebagai sutradara bersama Ess Jay Pictures.

Perjalanan loyalitas persahabatan di film ini digambarkan ketika mereka melewati proses saling mengenal, pengkhianatan, memaafkan, dan pengorbanan.

Harusnya Horor, juga menjadi film bergenre komedi horor yang berbeda karena menghadapi isu kreator konten, dengan satir ekonomi kreator yang mengejar konten viral demi cuan.