Reza Arap Dikabarkan Telah Melamar Lula Lahfah, Ini Sebabnya
Sabtu, 15 November 2025 – 15:15 WIB
jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus aktor, Reza Arap dikabarkan telah melamar kekasihnya, Lula Lahfah.
Kabar tersebut berawal dari video yang diunggah akun AAA Clan di Instagram.
Dalam video itu, Reza Arap dan Lula Lahfah tampak sedang makan di salah satu restoran.
Personel Weird Genius itu kemudian memberikan sebuah kotak berwarna hitam kepada kekasihnya.
Kotak tersebut ternyata berisi cincin. Lula Lahfah pun terkejut dengan pemberian Reza Arap.
Selanjutnya, Reza Arap memasangkan cincin tersebut ke jari manis Lula Lahfah.
Momen tersebut kemudian langsung menjadi perbincangan netizen di media sosial.
Banyak fan yang menilai Reza Arap telah melamar Lula Lahfah.
YouTuber sekaligus aktor, Reza Arap dikabarkan telah melamar kekasihnya, Lula Lahfah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Begini Dukungan Reza Arap untuk Kekasih Erika Carlina
- Reza Arap Merespons Kabar Kehamilan Erika Carlina
- Begini Dukungan Reza Arap untuk Erika Carlina
- Pengin Bikin Film dan Jadi Sutradara, Reza Arap Berharap Ada yang Lirik
- Terjun ke Bisnis Biliar Bersama Teman, Reza Arap Cerita Begini
- Reza Arap Bicara Pasangan Hidup, Ini 2 Hal yang Terpenting