Reza Arap Dikabarkan Telah Melamar Lula Lahfah, Ini Sebabnya

Reza Arap Dikabarkan Telah Melamar Lula Lahfah, Ini Sebabnya
Reza Arap dan Lula Lahfah. Foto: Instagram/ybrap

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber sekaligus aktor, Reza Arap dikabarkan telah melamar kekasihnya, Lula Lahfah.

Kabar tersebut berawal dari video yang diunggah akun AAA Clan di Instagram.

Dalam video itu, Reza Arap dan Lula Lahfah tampak sedang makan di salah satu restoran.

Personel Weird Genius itu kemudian memberikan sebuah kotak berwarna hitam kepada kekasihnya.

Kotak tersebut ternyata berisi cincin. Lula Lahfah pun terkejut dengan pemberian Reza Arap.

Selanjutnya, Reza Arap memasangkan cincin tersebut ke jari manis Lula Lahfah.

Momen tersebut kemudian langsung menjadi perbincangan netizen di media sosial.

Banyak fan yang menilai Reza Arap telah melamar Lula Lahfah.

