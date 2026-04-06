Reza Arap Minta Netizen Berhenti Menjodoh-jodohkannya dengan Fuji

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Reza Arap memberi tanggapan setelah dijodoh-jodohkan dengan Fuji oleh netizen di media sosial.

Dia meminta warganet termasuk penggemar untuk berhenti menjodoh-jodohkan dirinya dengan Fuji.

"Cukuplah," kata Reza Arap dalam tayangan Marapthon di YouTube baru-baru ini.

Salah satu alasan pemilik nama asli Reza Oktovian itu yakni dirinya khawatir ulah netizen membuat keluarga Fuji risi.

Reza Arap tidak enak hati apabila kerabat Fuji tidak nyaman dengan perjodohan yang disuarakan netizen.

“Bapaknya sudah risi. Enggak enak gue, jadi sudah ya,” tambah personel Weird Genius itu.

Sekali lagi, Reza Arap memohon agar warganet berhenti menjodoh-jodohkan dirinya dengan Fuji.

Adapun perjodohan yang disuarakan netizen bermula ketika Reza Arap bertemu Fuji dalam program Marapthon.