Reza Arap Penuhi Panggilan Polisi, Dicecar Puluhan Pertanyaan
jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Reza Arap telah memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, guna memberikan keterangan klarifikasi terkait penyebab kekasihnya, Lula Lahfah meninggal dunia.
Seperti diketahui, Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di apartemen yang dihuninya di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Jumat (23/1) malam.
Adapun Reza Arap menjalani pemeriksaan lebih dari empat jam lamanya.
"Diperiksa tadi malam pukul 23.00 sampai 03.45," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Dwi Manggala Yudha saat dikonfirmasi awak media, Selasa (27/1).
Namun, dia belum menjelaskan pertanyaan apa saja yang diajukan kepada Reza Arap. Dia hanya mengatakan bahwa pria 38 tahun itu dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.
"Dengan 30 pertanyaan," kata Dwi Manggala.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah mengatakan, Reza Arap sempat berada di TKP (tempat kejadian perkara).
"Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kami tetap melakukan klarifikasi," tuturnya.
