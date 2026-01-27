menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Reza Arap Penuhi Panggilan Polisi, Dicecar Puluhan Pertanyaan

Reza Arap Penuhi Panggilan Polisi, Dicecar Puluhan Pertanyaan

Reza Arap Penuhi Panggilan Polisi, Dicecar Puluhan Pertanyaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
YouTuber Reza Arap. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Reza Arap telah memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, guna memberikan keterangan klarifikasi terkait penyebab kekasihnya, Lula Lahfah meninggal dunia.

Seperti diketahui, Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di apartemen yang dihuninya di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Jumat (23/1) malam.

Adapun Reza Arap menjalani pemeriksaan lebih dari empat jam lamanya.

Baca Juga:

"Diperiksa tadi malam pukul 23.00 sampai 03.45," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Dwi Manggala Yudha saat dikonfirmasi awak media, Selasa (27/1).

Namun, dia belum menjelaskan pertanyaan apa saja yang diajukan kepada Reza Arap. Dia hanya mengatakan bahwa pria 38 tahun itu dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.

"Dengan 30 pertanyaan," kata Dwi Manggala.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah mengatakan, Reza Arap sempat berada di TKP (tempat kejadian perkara).

"Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kami tetap melakukan klarifikasi," tuturnya.

Reza Arap telah memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, guna memberikan keterangan klarifikasi terkait kekasinya, Lula Lahfah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI