Reza Arap Rilis Final Poster Harusnya Horror, Ndarboy Genk dan Mahalini Ikut Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - Reza Oktovian alias Reza Arap menandai babak baru perjalanannya sebagai sutradara lewat film debut, Harusnya Horror.

Film tersebut dibintangi dirinya bersama almarhumah Lula Lahfah dan Geng AAAClan dan Marapthon: Tierison (Jot), Garry Ang, Yukatheo, Aldy Renaldy (Aloy), Bravyson, Niko Junius, Ariyanto (Ibot), dan Teguh Prakoso (Tepe).

Harusnya Horror juga diperankan oleh Ronny P Tjandra, bintang muda Malka Rafasya, serta penampilan spesial Yoshua Marcellos (Celloz).

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Disutradarai Reza Arap, Harusnya Horror diproduksi oleh Ess Jay Pictures, dengan produser David Suwarto, Sridhar Jetty, dan Jimmy Lalwani.

Menjelang tayang serentak di bioskop mulai 20 Agustus 2026, film Harusnya Horror merilis final poster yang terinspirasi dari kreativitas para netizen.

Film tersebut mendapat respons positif dan antusiasme tinggi, setelah merilis kampanye yang mengajak para penonton untuk ikut re-create official poster.

Sebelumnya, pada official poster Harusnya Horror yang dirilis, seluruh Geng AAAClan dan Marapthon ditampilkan, kecuali satu orang, yakni Tepe. Namun, dengan kreativitas warganet, justru banyak lahir poster-poster unik yang menampilkan Tepe.

“Karena banyak yang bertanya kenapa enggak ada Tepe di poster yang sudah kami rilis, akhirnya sekarang kami rilis final poster Harusnya Horror yang ada Tepe. Kami juga sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah ikutan re-create poster Harusnya Horror dengan memasukkan Tepe, dan banyak banget yang ikutan, terima kasih untuk dukungannya,” kata sutradara Reza Arap.