Reza Azhar Meraih Emas Matematika OSN 2026 dan Predikat The Best Overall

jpnn.com - JAKARTA - Moch Reza Azhar Habibie, siswa kelas IX SMP Mega Islamic Boarding School, Semarang, Jawa Tengah, meraih medali emas bidang Matematika jenjang SMP/MTs/sederajat pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2026.

Tidak hanya meraih emas OSN 2026, Reza juga menyandang predikat The Best Overall di ajang tersebut.

Prestasi tersebut diraih setelah Reza melewati rangkaian seleksi dan pembinaan yang tidak selalu berjalan mulus.

Pada pengumuman awal seleksi tingkat kota, namanya sempat belum tercantum sebagai peserta yang lolos.

Sekitar dua pekan kemudian, Reza mendapat kabar bahwa namanya masuk dalam daftar peserta yang berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.

Situasi tersebut tidak membuatnya mengendurkan persiapan.

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Reza justru semakin serius berlatih dan mengikuti rangkaian pembinaan hingga karantina menjelang kompetisi.

Dengan dukungan keluarga, guru, dan teman-temannya, Reza terus mengasah kemampuan matematika hingga akhirnya tampil pada tingkat nasional dan membawa pulang medali emas serta predikat The Best Overall.