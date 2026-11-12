Reza Digambiro Dorong Klinik dan Rumah Sakit Bekali Sopir Ambulans dengan Bantuan Hidup Dasar

jpnn.com, JAKARTA - Dr. dr. Reza A Digambiro, M.Kes, M.Ked(PA), Sp.PA, dari Nexus Alumni Doktor Transportasi dan Logistik Trisakti mendorong klinik dan rumah sakit membekali pengemudi ambulans dengan Bantuan Hidup Dasar (BHD).

Menurut Reza, pengemudi harus mampu memberi pertolongan awal ketika menghadapi pasien gawat darurat sekaligus memastikan perjalanan menuju rumah sakit berlangsung aman.

Reza menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber utama seminar Paramedik & Ambulance Driver Siaga BHD & Evakuasi Pasien, yang berlangsung secara daring pada Kamis (12/11/2026).

Dalam materi seminar, dia mengusulkan agar kemampuan pengemudi dibuktikan melalui uji praktik perorangan.

Pengemudi perlu menunjukkan bahwa mereka mampu mengenali dugaan henti jantung, segera meminta bantuan, melakukan resusitasi jantung paru, dan menggunakan AED bila tersedia.

Reza mengusulkan Depok sebagai lokasi uji coba selama 90 hari dengan sasaran awal 30 pengemudi dari 15 klinik dan rumah sakit.

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Rancangan pelatihan mencakup 32 jam pembelajaran. Sebanyak 24 jam dialokasikan untuk praktik, termasuk BHD, pengendalian perdarahan, evakuasi, mengemudi aman, dan serah terima pasien.

Pada akhir program, peserta mengikuti uji ulang untuk menilai apakah keterampilannya masih terjaga.