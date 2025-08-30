Reza Ghozali Tuangkan Cinta Tersembunyi 3 Tahun dalam Album If Only You Knew

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Semarang, Reza Ghozali merilis album debut berjudul If Only You Knew.

Album berisi sepuluh lagu ini merekam perjalanan tiga tahun perasaan cinta diam-diam yang disimpan sang musisi sejak masa kuliah.

Reza mengungkapkan, karya ini lahir dari kisah pribadinya yang berawal dari jatuh cinta pada pandangan pertama di sebuah acara kampus.

“Jutaan surat gue tulis, ribuan hari gue tunggu, ratusan lagu gue susun, tetapi cuma 10 yang gue bagi ke kalian,” ungkap Reza, Sabtu (30/8).

Album If Only You Knew menggambarkan keraguan, harapan, dan ketakutan kehilangan, dengan narasi yang jujur dan emosional.

Menurut Reza, judul tersebut mewakili satu harapan sederhana: andai saja dia tahu.

Proses penulisan lagu berlangsung selama tiga tahun dan melibatkan sejumlah musisi.

Beberapa nama yang turut berkolaborasi antara lain Shallom Kandou dan Abdi Satria Purba sebagai produser, serta George Siwalette, Deon Mulyadi, Abyan Pipo, Filipi Kurniawan, Matthew Chr, Elmo Saragih, Ryan Yehuda, dan Gracia Angel.