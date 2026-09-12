Reza Gladys dan Attaubah Mufid Selesaikan Magister Biomedis dengan Predikat Cum Laude
jpnn.com, JAKARTA - Dokter Reza Gladys dan dokter Attaubah Mufid menyelesaikan pendidikan Magister Biomedis di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia.
Keduanya meraih gelar M.Biomed dengan predikat cumlaude setelah menuntaskan studi dalam waktu kurang dari dua tahun.
Penyelesaian pendidikan tersebut menjadi capaian akademik bagi keduanya di tengah kesibukan menjalankan profesi sebagai dokter.
Studi Magister Biomedis yang ditempuh mencakup riset terapan di bidang kesehatan untuk memperkuat dasar ilmiah dalam praktik klinis.
Reza Gladys mengatakan proses menyelesaikan pendidikan magister sambil menjalankan aktivitas profesional membutuhkan komitmen dan pengelolaan waktu.
Dia menyebut dukungan keluarga turut membantu dirinya dan Attaubah menyelesaikan pendidikan tersebut.
“Perjalanannya tidak mudah. Kami belajar bahwa ilmu harus terus di-upgrade agar pelayanan ke pasien juga semakin baik. Alhamdulillah dimudahkan semuanya dan mendapat dukungan keluarga,” ujar Reza, dalam keterangannya, Sabtu (12/9).
Menurut Reza, tantangan lainnya adalah membagi waktu antara kegiatan perkuliahan, praktik, perusahaan, dan keluarga.
Dokter Reza Gladys dan dr. Attaubah Mufid meraih gelar Magister Biomedis dengan predikat cum laude.
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