Reza Indragiri Kritik Prabowo soal Kondisi di Wilayah Bencana, Bandingkan dengan Laporan Wartawan

Sebuah foto udara menunjukkan tumpukan pohon tumbang yang tersapu banjir bandang di Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang. Foto: AFP

jpnn.com - Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang terkesan menutupi informasi dan kondisi sebenarnya yang terjadi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut dia, masa seputar bencana alam memang kerap dibanjiri oleh hoaks dan misinformasi lainnya.

Reza Indragiri Kritik Prabowo soal Kondisi di Wilayah Bencana, Bandingkan dengan Laporan WartawanReza Indragiri Amriel. Foto: dok. JPNN.com

“Itu pula yang coba ditangkis Presiden Prabowo saat mengatakan ada pihak-pihak eksternal yang menyebar kebohongan tentang bencana Sumatera,” ucap Reza dalam keterangannya, pada Kamis (18/12).

Reza mengaku sudah lama khawatir terhadap Prabowo yang mungkin kerap mendapatkan pasokan informasi kacau oleh lingkungan 

Prabowo dianggap terus menyebutkan bahwa kondisi di wilayah bencana berangsur membaik.

"Menyangkal, menimbun berita negatif, dan membesar-besarkan upaya yang telah dilakukan. Itukah yang pemerintah lakukan?" tanyanya.

Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Reza menyinggung pemberitaan yang dikabarkan reporter CNN Indonesia mengenai kondisi di Aceh Tamiang yang masih sangat memprihatinkan.

Reza Indragiri mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang terkesan menutupi informasi dan kondisi sebenarnya yang terjadi pascabencana di Sumatera

