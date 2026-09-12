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Reza Indragiri Minta PMJ Usut Tuntas Pengeroyokan Bambang dan Fatur

Reza Indragiri Minta PMJ Usut Tuntas Pengeroyokan Bambang dan Fatur
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Reza Indragiri. Ilustrasi Foto: Andika Kurniawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel meminta Polda Metro Jaya (PMJ) mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pengeroyokan Bambang Setiawan hingga meninggal dunia.

Menurut Reza, penangkapan tiga orang terduga pelaku menjadi langkah awal yang perlu dilanjutkan dengan pengembangan penyidikan.

Dia menyoroti dugaan adanya lebih dari satu kelompok pelaku dalam rangkaian peristiwa tersebut.

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"Pada malam itu, bukan hanya Bambang, Fatur pun cedera parah dikeroyok," kata Reza dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Sabtu (12/9).

Reza menduga pelaku yang mengeroyok Bambang berbeda dengan pihak yang melakukan pengeroyokan terhadap Fatur.

Karena itu, dia meminta PMJ turut mengungkap dan menangkap pelaku pengeroyokan Fatur.

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"Jadi, PMJ berikutnya perlu tangkap para pelaku pengeroyokan Fatur," ujarnya.

Reza juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam pengeroyokan Bambang.

Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel meminta PMJ mengusut pihak yang diduga terlibat dalam pengeroyokan Bambang Setiawan hingga meninggal dunia.

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