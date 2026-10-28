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Reza Indragiri Soroti Diksi Polisi soal Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun

Reza Indragiri Soroti Diksi Polisi soal Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun
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Polisi menggiring tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kota Madiun berinisial DBM (40) di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (27/10/2026). (ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim)

jpnn.com - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengkritik polisi yang menangani kasus pembunuhan perempuan berinisial DH (30) dan anaknya berinisial AG (4) oleh tersangka DBM (40) di Kota Madiun, pada 20 September 2026.

Tersangka DBM dijerat penyidik dengan pasal pembunuhan berencana. Namun, Reza mencermati diksi polisi terkait motif pelaku.

"Pelaku memang patut dihukum berat, tetapi polisi menggunakan dua diksi yang justru menampakkan betapa polisi tidak mengunci pelaku ke dalam mens rea yang memungkinkan dia dihukum berat," kata Reza kepada JPNN.com, Selasa (27/10/2026) malam.

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Reza menjelaskan bahwa pembunuhan bisa dikatakan berencana apabila pelaku telah mengalkulasi empat elemen yakni target, insentif, sumber daya, dan risiko. Syaratnya, keempat elemen itu harus ada secara keseluruhan (kumulatif) dan tersedia sebelum pelaku melancarkan perbuatannya terhadap korban.

"Ini mens rea tertinggi dengan ancaman hukuman terberat," ujar penyandang gelar MCrim dari University of Melbourne Australia itu.

Akan tetapi,, ketika polisi kemudian bernarasi "sesaat... emosi", maka justru polisi menurunkan mens rea pelaku. Artinya, ada pemicu yaitu cekcok di kamar hotel antara pelaku dan korban pertama.

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"Tanpa cekcok, tidak akan terjadi kekerasan. Dengan kata lain, sebelum terjadinya cekcok itu, tidak ada kehendak apalagi rencana pelaku untuk menghabisi korban pertama," ucapnya.

"Jadi, dari pembunuhan berencana, polisi membuat pelaku turun kelas ke sebatas pembunuhan biasa (tidak berencana). Ancaman pidananya juga turun kelas," lanjutnya.

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengkritik polisi yang menangani kasus pembunuhan ibu dan anak di Madiun, AAda soal mens rea pelaku.

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