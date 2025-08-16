Reza Rahadian: Kemerdekaan Harus Menyentuh Hak Sipil dan Dunia Seni Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus sutradara Reza Rahadian menilai kemerdekaan tidak hanya sebatas pengakuan sejarah, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan berpikir.
Menurutnya, makna kemerdekaan harus terasa nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Buat saya, makna kemerdekaan itu sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak sipil, serta kebebasan berpikir dan berpendapat,” kata Reza, dikutip dari Antaranews, Sabtu (16/8).
Meski Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, Reza menilai pemerataan manfaat kemerdekaan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Secara sejarah kita bangsa merdeka, tetapi apakah pemerataannya sudah dirasakan semua orang? Itu pertanyaan yang berbeda,” ujarnya.
Reza menyebut setiap era memiliki tantangan tersendiri dalam memperluas jangkauan kemerdekaan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah untuk mendorong pemerataan di berbagai sektor kehidupan.
Sebagai seniman, Reza juga menyoroti peran budaya dan kreativitas dalam mendukung kemajuan bangsa.
Reza Rahadian menekankan kemerdekaan harus dirasakan dalam hak sipil dan dukungan pada dunia seni.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tokoh Agama Surakarta Ajak Warga Rayakan Kemerdekaan dengan Semangat Kebersamaan
- Menjelang Hari Kemerdekaan, Dedi Mulyadi Minta Kota/Kabupaten Jabar Hapus Tunggakan PBB
- 18 Agustus 2025 Cuti Bersama, MenPAN-RB Rini: Momentum Mempererat Kebersamaan
- Perajin Bidar di Palembang Mulai Lakukan Persiapan Untuk Lomba 17 Agustus
- Ayo ke Aloha PIK2, Ada Pameran Karya Terbaik Warga Binaan di IPPA Fest 2025
- Perajin Miniatur Kapal Hias Palembang Raup Cuan Menjelang Hari Kemerdekaan