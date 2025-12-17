Rezeki Tak Terduga Diananda Choirunisa, Borong Dua Emas SEA Games 2025 saat Hamil
jpnn.com - Pemanah Indonesia Diananda Choirunisa menorehkan prestasi luar biasa di SEA Games 2025 meski tengah dalam kondisi hamil.
Wanita kelahiran 16 Maret 1997 itu sukses menyumbangkan dua medali emas dari nomor recurve beregu dan recurve individual. Prestasi tersebut diraih saat Diananda tampil di Hua Mak Stadium, Rabu (17/12/2025).
Menariknya, atlet asal Surabaya itu mengaku baru mengetahui dirinya tengah hamil pada hari pertandingan.
Kondisi tersebut baru disadari setelah dia merasakan mual saat bangun tidur.
“Saya baru tahu pagi tadi. Saya merasa mual ketika akan bangun tidur, pas pertandingan justru saya sehat.”
“Alhamdulillah saya berhasil mendapat dua medali emas, dan ini rezekinya dobel karena saya juga sedang hamil dua minggu,” ujar Anis -sapaan akrab Diananda-.
Alumni Universitas Airlangga itu mengaku sangat bersyukur atas pencapaiannya di SEA Games 2025.
Anis menilai raihan tersebut menjadi motivasi untuk menatap target yang lebih besar, yakni pada Olimpiade Los Angeles pada 2028 mendatang.
Pemanah Diananda Choirunisa menorehkan prestasi luar biasa di tengah kondisi mengandung saat berlaga di SEA Games 2025
