menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Amerika » Rezim Donald Trump Setop Pemrosesan Visa Imigran, Ini Alasannya

Rezim Donald Trump Setop Pemrosesan Visa Imigran, Ini Alasannya

Rezim Donald Trump Setop Pemrosesan Visa Imigran, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi stempel visa Amerika Serikat. Foto: Chris DELMAS / AFP

jpnn.com, WASHINGTON DC - Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) menangguhkan pemrosesan permohonan visa imigran dari seluruh dunia karena menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi para petugas konsuler, menurut laporan Financial Times.

Inisiatif pelatihan staf konsuler itu untuk mengajarkan para petugas dalam mengevaluasi setiap pemohon visa secara menyeluruh dan konsisten.

Deplu AS belum menyampaikan kapan tahap wawancara bagi para pemohon visa akan kembali dilanjutkan.

Baca Juga:

Penangguhan pemrosesan visa imigran tersebut dilakukan setelah seorang hakim federal pada pekan lalu membatalkan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang penerimaan permohonan dari imigran asal 75 negara. (ant/dil/jpnn)

Penangguhan pemrosesan visa imigran tersebut dilakukan setelah seorang hakim federal pada pekan lalu membatalkan kebijakan Presiden AS Donald Trump


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI