Rezim Donald Trump Setop Pemrosesan Visa Imigran, Ini Alasannya
jpnn.com, WASHINGTON DC - Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) menangguhkan pemrosesan permohonan visa imigran dari seluruh dunia karena menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi para petugas konsuler, menurut laporan Financial Times.
Inisiatif pelatihan staf konsuler itu untuk mengajarkan para petugas dalam mengevaluasi setiap pemohon visa secara menyeluruh dan konsisten.
Deplu AS belum menyampaikan kapan tahap wawancara bagi para pemohon visa akan kembali dilanjutkan.
Penangguhan pemrosesan visa imigran tersebut dilakukan setelah seorang hakim federal pada pekan lalu membatalkan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang penerimaan permohonan dari imigran asal 75 negara. (ant/dil/jpnn)
Penangguhan pemrosesan visa imigran tersebut dilakukan setelah seorang hakim federal pada pekan lalu membatalkan kebijakan Presiden AS Donald Trump
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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