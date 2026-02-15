Rezky Aditya Buka Lapangan Padel di Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rezky Aditya membuka Monarch Padel Court di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Fasilitas ini hadir tidak hanya sebagai arena olahraga, tetapi juga sebagai wadah kolaborasi yang melibatkan berbagai komunitas dan rekan selebriti.

Pemilihan lokasi di kawasan Pejaten dianggap sangat krusial karena letaknya yang strategis dan memiliki pangsa pasar yang sangat luas.

Suami Citra Kirana ini menilai tempat tersebut sangat layak untuk dikembangkan menjadi sebuah klub olahraga yang berkualitas dan mudah diakses.

Keunggulan Monarch Padel Court dibandingkan tempat lain terletak pada suasana yang ditawarkan, yang sangat betah saat berkunjung.

"Ini kalau di Monarch sama di tempat lain di sini bukan cuma tempat Padel, tapi juga tempat nongkrong. Rasa enggak mau pulangnya ada gitu dan kami ngebuatnya ini seperti rumah sendiri," jelas Rezky.

Rezky juga memaparkan tantangan awal yang dia hadapi dalam membangun bisnis ini, terutama menyesuaikan desain lapangan dengan selera pasar yang ada.

"Challangenya sebenarnya ada dari desain yang cocok dengan kebutuhan pasar, terus semuanya kami jalani pelan-pelan. Progresnya juga kami ajakin semua teman-teman ada Mas Pandji, di Bintaro juga ada Mas Dimas (Seto). Pokoknya selalu ngajakin teman-tema untuk kolaborasi. Dan teman-teman dari komunitas juga kami ajakin untuk kolaborasi supaya bisa berkesinambungan," ungkap Rezky Aditya.