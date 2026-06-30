RGI Gandeng NNA Perluas Distribusi, Jangkau Pasar Baru Berbasis Data

jpnn.com, JAKARTA - PT Rukun Global Indojaya (RGI), produsen Sigaret Kretek Tangan (SKT) asal Malang, memperkuat strategi ekspansi pasar melalui kemitraan dengan PT Niaga Nusa Abadi (NNA).

Kerja sama yang dimulai pada Agustus 2024 itu difokuskan untuk memperluas jangkauan distribusi sekaligus memperkuat strategi penjualan berbasis data.

Direktur Utama PT Rukun Global Indojaya Donny Indradjaja mengatakan kolaborasi dengan NNA berawal dari serangkaian diskusi strategis mengenai peluang pengembangan pasar.

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Menurut dia, pendekatan yang dilakukan NNA dinilai berbeda karena didukung analisis data yang komprehensif sehingga membantu perusahaan memetakan potensi pasar secara lebih terukur.

"Awal percakapan kami dengan NNA terbilang unik karena pendekatannya sangat terstruktur dan didukung data yang kuat. Hal ini sangat membantu kami dalam menelaah peluang pasar di beberapa area yang sebelumnya belum dapat kami jangkau secara mandiri," ujar Donny dalam siaran persnya, Selasa (30/6).

Dia menjelaskan sinergi tersebut tidak hanya memperluas distribusi produk RGI, tetapi juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membaca dinamika pasar di berbagai wilayah.

Melalui dukungan jaringan distribusi dan operasional NNA, produk-produk RGI kini mulai masuk ke sejumlah wilayah yang sebelumnya belum terjangkau.

Setelah berjalan sekitar satu tahun, kerja sama itu disebut mulai memberikan hasil positif dengan terbukanya akses ke sejumlah pasar baru.