Rhoma Don’t: Cara Grab Indonesia Hidupkan Semangat Berbagi di Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ritme Ramadan yang selalu membawa nuansa hangat, Grab Indonesia menghadirkan cara berbeda untuk berbagi lewat inisiatif bertajuk “Rhoma Don’t”.

Program bukan sekadar kampanye, melainkan rangkaian aksi nyata yang melibatkan ribuan mitra pengemudi di berbagai penjuru negeri sepanjang 20 Februari hingga 13 Maret 2026.

Dari Jakarta hingga Makassar, para mitra bergerak serentak dalam program Kolaborasi Kebaikan (KOLAK).

Baca Juga: Grab Perkuat Dampak Sosial Lewat GrabForGood Fund 2026

Lebih dari 20 ribu paket takjil dibagikan kepada masyarakat dan sesama pengemudi transportasi online menjelang waktu berbuka.

Aktivitas tersebut menjadi potret sederhana tentang solidaritas yang tumbuh dari komunitas—bahwa di tengah kesibukan mencari nafkah, masih ada ruang untuk berbagi.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menyebut Ramadan sebagai momentum refleksi sekaligus mempererat kebersamaan.

Dia menilai semangat para mitra yang tetap menyisihkan waktu untuk berbagi adalah bukti kuat, bahwa ekosistem Grab bukan hanya soal layanan, tetapi juga kepedulian sosial.

Kehangatan serupa terasa di wilayah Jabodetabek. Ratusan mitra turun langsung ke titik-titik strategis seperti Blok M, Lapangan Banteng, hingga Tugu Kujang Bogor, membagikan lebih dari 3.600 paket takjil.