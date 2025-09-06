menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials Guncang Pestapora 2025, Penonton Tak Henti Berjoget

Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials Guncang Pestapora 2025, Penonton Tak Henti Berjoget

Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials Guncang Pestapora 2025, Penonton Tak Henti Berjoget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampilan Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials mengguncang Pestapora 2025, Jumat (8/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival Pestapora 2025 menyatukan musikus lintas generasi dan genre, antara Raja Dangdut, Rhoma Irama serta grup musik jazz modern, Maliq & D'Essentials.

Penampilan yang menggabungkan dua genre musik berbeda ini sukses mengguncang panggung dan membius ribuan penonton yang hadir.

Maliq & D'Essentials membuka penampilan dengan energi yang membara, membawakan lagu "Judi" yang langsung memancing penonton untuk berjoget tanpa henti.

Baca Juga:

Suasana penonton pun seketika pecah oleh alunan musik yang enerjik.

Tanpa jeda, Maliq & D'Essentials melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu hits legendaris Rhoma Irama, "Begadang".

Aransemen musik yang segar dan sentuhan jazz khas Maliq & D'Essentials memberikan nuansa baru pada lagu yang sudah sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

Kolaborasi ini semakin memukau saat Maliq & D'Essentials berhasil membawakan tiga lagu Rhoma Irama dengan sangat apik, termasuk lagu "Penasaran".

Penampilan tersebut tidak hanya memukau dari segi musikalitas, tetapi juga membuat seluruh penonton ikut bernyanyi bersama, menciptakan koor massal yang menggema di seluruh area.

Penampilan Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials mengguncang Pestapora 2025, penonton histeris tak berhenti berjoget.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI