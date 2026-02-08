RI Bidik Asia Tenggara untuk Ekspor Beras

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani membidik negara-negara Asia Tenggara sebagai tujuan utama ekspor beras pada 2026, menyusul Indonesia mencapai swasembada komoditas pangan tersebut.

Rizal mengatakan Bulog mendapat tanggung jawab mengekspor sekitar 1 juta ton beras pada tahun ini sebagai bagian dari upaya memperluas pasar produk pangan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di perdagangan regional.

"Nah, 1 juta ton beras itu (diekspor) ke mana saja? Yang pertama targetnya adalah negara-negara tetangga kita, Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini. Insya Allah terwujud (ekspor beras)," kata Rizal dikutip Minggu (8/2).

Negara-negara tujuan ekspor itu dinilai memiliki kedekatan geografis serta kebutuhan beras yang masih dapat dipenuhi melalui kerja sama perdagangan.

Dia menyampaikan untuk merealisasikan target tersebut, Bulog telah berkoordinasi dengan atase perdagangan di negara tujuan serta menjalin komunikasi dengan atase militer guna memperlancar proses diplomasi dan distribusi ekspor beras.

"Bahkan, juga dibantu oleh atase-atase militer untuk mengkomunikasikan supaya ini bisa terwujud," ujarnya.

Baca Juga: Bulog Pastikan Suplai Beras Premium untuk Program Makan Bergizi Gratis

Selain target ekspor ke negara tetangga, Bulog juga menerima penugasan baru menyiapkan pasokan beras bagi jamaah haji Indonesia yang akan berangkat pada musim haji tahun 2026.

Penugasan tersebut bertujuan memastikan kebutuhan konsumsi beras jamaah terpenuhi dengan produk beras lokal, mengingat sebagian besar jamaah Indonesia terbiasa mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok sehari-hari.