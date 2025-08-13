RI Dianggap Pasar Potensial, ADNOC Siap Garap Industri Pelumas Kendaraan

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), salah satu perusahaan energi bersama mitra distribusinya di Indonesia, PT Garuda Petro Perkasa menegaskan komitmennya untuk menggarap industri pelumas di tanah air.

Indonesia adalah salah satu pasar pelumas terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara.

Berdasarkan riset Mordor Intelligence, volume pasar pelumas nasional diproyeksikan mencapai 1,06 miliar liter pada 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 3,85% hingga 2030.

Potensi itu didorong oleh pertumbuhan kendaraan bermotor, sektor manufaktur, dan meningkatnya kesadaran akan efisiensi energi serta keberlanjutan.

Melihat peluang itu, Adnoc melalui pelumas premiumm andalannya merilis produk Voyager untuk para pemilik kendaraan.

Produk tersebut diklaim bisa melindungi mesin kendaraan pengguna karena sudah mengantongi sertifikasi global.

Rencananya mereka juga akan berekspansi ke seluruh Indnonesia lewat strategi distribusi nasional.

Vice President Lubricants, Base Oil & Specialties Adnoc, Saber Al Ammari mengatakan Indonesia adalah pasar penting bagi Adnoc.