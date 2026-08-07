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RI Gandeng Korsel Bangun Pusat Pengendalian Karhutla, Perkuat Antisipasi Kebakaran Hutan

RI Gandeng Korsel Bangun Pusat Pengendalian Karhutla, Perkuat Antisipasi Kebakaran Hutan
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Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan pengecekan pembangunan Indonesia Forest and Land Fire Management Center di Daops Manggala Agni Sumatera XVII/OKI. Foto: source for jpnn

jpnn.com, OKI - Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kerja sama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui pembangunan Indonesia Forest and Land Fire Management Center di Daops Manggala Agni Sumatera XVII/OKI, Sumatera Selatan.

Pusat pengendalian ini diharapkan memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi ancaman karhutla yang semakin kompleks akibat perubahan iklim.

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RI Gandeng Korsel Bangun Pusat Pengendalian Karhutla, Perkuat Antisipasi Kebakaran Hutan

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah bertemu dengan Menteri Korea Forest Service (KFS) Park Eun-Sik dalam kunjungan kerja ke Korea Selatan untuk membicarakan progres kerja sama pada April lalu.

Pertemuan tersebut merupakan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan.

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"Banyak inisiatif yang akan kami kerja samakan, tetapi salah satunya memang memfinalisasi Forest and Land Fire Management Center yang baru saja dilihat ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Park datang ke Indonesia untuk memperpanjang kerja sama, sekaligus meresmikan Forest and Land Fire Management Center yang ada di sini,” kata Menhut Raja Antoni seusai melakukan pengecekan Indonesia Forest and Land Fire Management Center, Kamis (6/8).

Menurut Raja Antoni, kerja sama Indonesia dan Korea di bidang pengendalian karhutla akan terus diperluas.

RI dan Korsel memperkuat kerja sama dalam pengendalian karhutla melalui pembangunan Indonesia Forest and Land Fire Management Center

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