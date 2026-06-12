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RI-Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dari Semikonduktor hingga Investasi Pendidikan Global

RI-Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dari Semikonduktor hingga Investasi Pendidikan Global
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Inggris Sir Chris Bryant di tengah Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, PARIS - Pemerintah Indonesia terus bergerak maju dalam memperluas jaringan kerja sama ekonomi internasional serta mempercepat integrasi ke dalam blok perdagangan dan organisasi global
strategis.

Langkah nyata ini diperkuat melalui pertemuan bilateral intensif antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan Inggris Sir Chris Bryant di tengah Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Pertemuan tersebut membahas komitmen kerja sama yang solid di bidang aksesi perdagangan multilateral, pengembangan industri teknologi tinggi, hingga ekspansi pendidikan bertaraf internasional.

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Fokus utama pembahasan bilateral kali ini adalah percepatan strategi Indonesia untuk bergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Poin Utama Kesepakatan Strategis RI-Inggris:

- Aksesi CPTPP Regional

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Indonesia telah berhasil menyelaraskan regulasi domestik di 22 Bab Kualifikasi CPTPP.

Inggris mengusulkan skema 'proses kelayakan' bersama agar aksesi Indonesia dapat maju serentak dengan tiga negara kandidat lainnya melalui target sidang menteri pada Juni atau November 2026 di Vietnam.

Menko Airlangga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Inggris Sir Chris Bryant, ini poin utama kesepakatan strategis yang dihasilkan

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