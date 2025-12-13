menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » RI-Kanada Perkuat Kolaborasi Agrifood di Momentum Jakarta, Soroti Ketahanan Pangan

RI-Kanada Perkuat Kolaborasi Agrifood di Momentum Jakarta, Soroti Ketahanan Pangan

RI-Kanada Perkuat Kolaborasi Agrifood di Momentum Jakarta, Soroti Ketahanan Pangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kegiatan Canada in Asia: Momentum Jakarta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Tim Momentum Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Asia Pasifik Kanada (APF Kanada) mengumpulkan lebih dari 80 pemimpin agrifood dan bisnis Indonesia di Momentum Jakarta.

Kegiatan itu bertujuan memperkuat kolaborasi bilateral dan membangun minat menuju Konferensi Kanada di Asia (CIAC) 2026 di Singapura.

Bertema "Canada–Indonesia Agrifood Success Stories", agenda ini menyoroti peluang ketahanan pangan, inovasi, rantai pasok, dan perdagangan.

Baca Juga:

Forum itu juga mendorong dialog antara pembuat kebijakan dan pelaku industri kedua negara.

Diskusi tersebut menggemakan tema laporan ketahanan pangan regional terbaru dari APF dan ABAC Kanada.

Laporan ini menekankan inovasi, harmonisasi standar, dan kolaborasi publik-swasta kuat di Indo-Pasifik.

Baca Juga:

Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia, Jess Dutton menegaskan komitmen negaranya memperdalam kerja sama agrifood dengan Indonesia.

Dutton mencatat kepentingan bersama kedua negara dalam memajukan ketahanan pangan dan keberlanjutan kawasan.

Kanada-Indonesia memperkuat kolaborasi agrifood di Momentum Jakarta, menyoroti peluang ketahanan pangan, inovasi, rantai pasok, dan perdagangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI