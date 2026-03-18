JPNN.com » Nasional » Humaniora » RI Mulai Hemat Energi & BBM, Berlaku April 2026

RI Mulai Hemat Energi & BBM, Berlaku April 2026

RI Mulai Hemat Energi & BBM, Berlaku April 2026
Pemerintah bakal melakukan kebijakan penghematan energi. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyusun strategi penghematan energi dan juga bahan bakar minyak (BBM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi dirumuskan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada saat COVID-19 lalu.

“Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno dikutip Rabu (18/3).

Pratikno menegaskan pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.

Pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, pembatasan mobilitas perjalanan dinas.

Kemudian, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran serta penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.

“Untuk menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” katanya.

Rencananya, kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut mulai berlaku pada April 2026.

Pemerintah menyusun strategi penghematan energi dan juga bahan bakar minyak (BBM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI