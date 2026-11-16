RI Peringkat 5 Dunia Kasus Diabetes, Kemenkes & Novo Dorong Penurunan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia saat ini menghadapi tantangan kesehatan yang serius dengan menempati peringkat ke-5 dunia untuk jumlah orang dewasa yang hidup dengan diabetes.

Berdasarkan data IDF Diabetes Atlas edisi ke-11, diperkirakan ada 20,4 juta orang dewasa berusia 20–79 tahun di Indonesia yang hidup dengan diabetes pada 2024, di mana sekitar 73,2% di antaranya belum terdiagnosis.

"Pemerintah mendorong pengendalian diabetes tipe dua secara komprehensif, mulai dari upaya promotif dan preventif, deteksi dini melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan skrining rutin di layanan primer, serta penguatan GERMAS," ujar Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Senin (16/11).

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi obesitas penduduk dewasa di Indonesia meningkat dari 21,8% pada 2018 menjadi 23,4% tahun 2023.

Menanggapi darurat kesehatan ini dan memperingati Hari Diabetes Sedunia (World Diabetes Day) 2026, Novo Indonesia bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) menggelar diskusi media "Quality Weight Loss, Better Diabetes Management" di Jakarta pada 13 November 2026.

Diskusi ini mengulas soal masalah obesitas yang selama ini telah terbukti menjadi salah satu faktor risiko utama sekaligus pendorong berkembangnya diabetes tipe 2 (T2D).

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"Pemerintah terus mendorong pengendalian T2D secara komprehensif," ungkapnya.

Dari sisi klinis, Endocrinologist di RSCM dan RSPI Pondok Indah sekaligus Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri PP PERKENI Dr. dr. Wismandari Wisnu, Sp.PD, K-EMD, FINASIM, menekankan pentingnya sasaran perawatan yang dipersonalisasi bagi setiap pasien.