RI Tawarkan Peluang Besar Investasi Hulu Migas, Ajak Investor Global Berkolaborasi
jpnn.com, HOUSTON - Optimisme terhadap peluang investasi hulu migas Indonesia semakin menguat di panggung global.
Dalam forum 'Indonesia Untapped and Frontier Resources: Scale, Strategy and Partnership' yang digelar di Houston pada 5 Mei 2026 dalam rangkaian Offshore Technology Conference (OTC), Indonesia menegaskan momentum investasi energi saat ini berada pada titik yang sangat strategis, tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi penyedia teknologi energi dunia.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Indroyono Susilo menegaskan pemerintah terus memperkuat fondasi investasi melalui perbaikan regulasi, kepastian hukum, serta penyiapan wilayah kerja migas yang semakin kompetitif, termasuk mendorong kolaborasi global dalam pengembangan proyek strategis seperti Abadi Masela.
Dari sisi potensi, Senior Manager - Oilfield Development SKK Migas Wilson Pariangan memaparkan Indonesia masih menyimpan peluang besar yang belum tergarap.
Dari 128 cekungan migas yang ada, baru 20 yang berproduksi, sementara 43 masih dalam tahap eksplorasi dan 65 belum tersentuh.
“Dengan potensi mencapai 2,7 miliar barel minyak dan 39,35 TCF gas, serta 158 blok migas yang tersedia, Indonesia menawarkan peluang investasi yang nyata dengan sistem yang semakin kompetitif dan ramah investor,” ujarnya.
Narasi peluang tersebut semakin kuat ketika dikaitkan dengan kemampuan eksekusi di lapangan.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menegaskan Indonesia tidak hanya menawarkan potensi, tetapi juga telah membuktikan kemampuan untuk mengonversinya menjadi produksi nyata.
Indonesia menegaskan kepada investor global peluang investasi hulu migas siap direalisasikan saat ini bersama mitra teknologi terbaik dunia
